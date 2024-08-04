Вернувшийся в РФ по обмену Селезнев читал «Известия» во время заключения в США

Фото, видео: Воскресенский Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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С 2017 года журналисты держали связь с соотечественником и публиковали его интервью, так поддерживалась и его надежда на освобождение.

Один из вернувшихся домой в рамках обмена россиянин Роман Селезнев рассказал корреспонденту Игорю Бандиу, что читал газету «Известия» во время заключения в американской тюрьме. Это был единственный способ получения информации о родине, а также по его делу, не искаженную западной русофобской пропагандой. Внимание журналистов также давало мужчине надежду.

В ноябре 2017 года на страницах «Известий» было опубликовано первое интервью с Селезневым. Вопросы присылали через адвоката, узник на них письменно отвечал. Он в деталях рассказал и о своем несправедливом приговоре, и о суде, и о жутких условиях содержания в тюрьме. И единственном, что помогало проходить все эти испытания — веры в помощь соотечественников и возможность однажды вернуться.

«Мне очень важно было, что обо мне помнят. Есть газеты, которые каверзные вопросы задают, хотят выставить тебя не тем, кто ты есть. Очень хорошо „Известия“ обо мне писали — то, что действительно правда. Очень важно было, что доступ к газетам был русским, потому что… Там телевизор у нас был, мы смотрели там CNN. Что там можно в CNN понять? Там постоянно говорят плохо про Россию», — сказал он.

По словам Селезнева, к нему регулярно приходили представители посольства, дипломаты, в том числе чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов. Роман поменял много адвокатов, но в итоге нашел неравнодушного. Игорь Литвак действительно старался помочь, в отличие от остальных, и часть услуг оказывал бесплатно. Поддерживала и семья, и все это внимание помогало не отчаиваться.

Полную версию интервью с Романом Селезневым читайте на сайте «Известий».

В результате обмена с западными странами в Анкаре 2 августа в РФ прибыли восемь заключенных — Роман Селезнев, Вадим Конощенок и Владислав Клюшин из США, Вадим Красиков из Германии, супруги Анна и Артем Дульцевы с детьми из Словении, журналист Павел Рубцов из Польши, Михаил Микушин из в Норвегии. В аэропорту их лично встретил президент РФ Владимир Путин. Москва передала другим государствам 16 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывший глава Штатов и кандидат этого года Дональд Трамп прокомментировал сделку по обмену.