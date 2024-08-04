Великолепная сделка: Трамп подчеркнул успех Путина в обмене заключенными

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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По мнению экс-президента США, для его страны это «ужасный» договор.

Экс-президент США и кандидат на выборах главы государства от республиканцев Дональд Трамп поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным завершением обмена заключенными между РФ и несколькими западными странами. Свое мнение он высказал, выступая перед избирателями в Атланте, штат Джорджия.

В рамках обмена в Россию вернулись восемь человек, Москве же передала за границу 16.

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — сказал он.

Прежде Трамп уже комментировал ситуацию и называл сделку феноменальной, так как Вашингтону не пришлось заплатить ни одного доллара за обмен. Но насколько результаты переговоров были успешными для России, настолько же невыгодным договор оказался для Соединенных Штатов, считает политик. Он подчеркнул, что даже аргумент о вызволении американских граждан в полной мере не оправдывает предпринятых мер.

«Мы вернули наших людей, но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — заявил бывший президент.

Россияне прибыли в РФ 2 августа, в группу вошли освобожденный в Германии Вадим Красиков, супруги Анна и Артем Дульцевы с детьми из Словении, журналист Павел Рубцов из Польши, Михаил Микушин из Норвегии, Вадим Конощенок, Роман Селезнев и Владислав Клюшин из США.

В аэропорту их лично встретил Владимир Путин и пообещал представить к государственным наградам. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, работа по освобождению заключенных за рубежом россиян будет продолжена.

Ранее, писал 5-tv.ru, Роман Селезнев заявил, что американские спецслужбы буквально похитили его.