Первого фигуранта дела сенатора Савельева арестовали еще в марте

Фото: © РИА Новости / Кирилл Зыков

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Чиновника обвиняют в организации убийства.

Первый фигурант дела о подготовке к убийству предпринимателя Сергея Ионова, в организации которой обвиняется сенатор Дмитрий Савельев, был арестован в марте 2024 года. Эту информацию журналисты нашли на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Изучив опубликованные документы, они также выяснили, что уголовное дело было возбуждено 19 марта, уже 21-го числа под стражу заключили Юрия Нефедова.

Нефедов обвиняется в преступлениях, наказания за которые предусмотрены пунктами статей 30 («Приготовление к преступлению»), 33 («Подстрекатель или пособник преступления») и 105 («Убийство, совершенное организованной группой по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму») Уголовного кодекса (УК) РФ. Ранее он не был судим, является ветераном боевых действий в Афганистане и обладателем государственных наград.

Дмитрия Савельева задержали 2 августа сразу после заседания Совета Федерации. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в связи с тяжестью вменяемых преступлений лишил сенатора неприкосновенности. В его отношении также возбуждено дело по трем вышеназванным статьям. По версии следствия, чиновник поручил знакомому Юрию Нефедову убить своего бизнес-партнера, Сергея Ионова, за 100 тысяч долларов (8,5 миллиона рублей).

Вину чиновник не признает, его защита планирует обжаловать заключение под стражу. Ему грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru выяснял, за что Дмитрий Савельев хотел расправиться со своим партнером.