«Привет»: Настя Задорожная поделилась фотографией своего новорожденного малыша

Фото: Зиновская Ольга / ТАСС

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Актриса впервые стала мамой в 38 лет.

Звезда сериала «Клуб», актриса и певица Анастасия Задорожная впервые стала мамой. 38-летняя артистка поделилась радостной новостью в личном блоге и показала фото — на нем к ручке новорожденного малыша своей рукой прикасается счастливый отец.

О своей беременности Задорожная сообщила этой весной, объяснив таким образом временное исчезновение из медийного пространства.

Влюбленная пара пока не раскрыла пол ребенка. Instagram* / stasya_ru

Актриса вот уже несколько лет ведет скрытный образ жизни. В 2020 году она встретила мужчину по имени Владимир, с которым познакомилась в самолете. Это не известный продюсер или коллега по цеху, а просто хороший человек, что сумел сделать ее счастливой. О супруге Задорожной известно немного, работает он, по слухам, в сфере IT.

Селебрити давно поставила на паузу карьеру, много путешествовала, занималась волонтерством, помогала собачьим приютам. И наслаждалась жизнью любимой, окруженной заботой женщины. Теперь пришло время наслаждаться материнством.

Как писала в блоге артистка, ее пугает ажиотаж вокруг беременности и родов. В соцсетях ведутся жаркие споры по каждому аспекту, связанному с детьми. По собственным словам, Анастасия старается изолироваться от обсуждений, доверяет только себе и врачам, к которым обращается.

«Всем, кто пребывает в ожидании, очень хочу пожелать не терять голову и держаться правильных ориентиров… Никто не знает, как вам лучше, чем вы сами, ваше тело и врач, которого вы выбрали не просто так», — уверена звезда.

Поклонники соглашаются. А теперь уже сердечно поздравляют Задорожную и ее избранника с пополнением. Желают им простого семейного счастья, которое, судя по всему, и выбрала для себя актриса, с легкостью отказавшись от красных дорожек.

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