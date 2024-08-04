Не знает, что такое отдых: как актер Сергей Безруков проводит лето

Фото, видео: ИИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов ; 5-tv.ru

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Звезда театра и кино не может позволить себе курорт на берегу моря — на это просто нет свободного времени.

Народный артист РФ, актер театра и кино Сергей Безруков признался, что не может позволить себе путешествие или недельку на берегу моря даже в период законного отпуска. Летом, когда все вокруг планируют поездки, встречи и другие мероприятия, он продолжает свой труд. Об этом он рассказал в интервью в рамках VK Fest 2024.

«Просто отдыхать… Я никогда просто так не отдыхал, нет. И потом для меня понятие отдыха — оно странное. Все равно в свой законный отпуск происходят либо съемки», — отметил артист.

Теплое время года Сергей Безруков проводит с семьей на даче. Тем лето и отличается от театрального сезона, когда график становится еще более плотным. Вместе с супругой Анной Матисон, дочкой Машей и сыновьями Степаном и Василием актер проводит время более размеренно, периодически отлучаясь по работе.

«Дача! Ну и съемки. Потому что лето все равно используется для съемок. Два проекта, буду сниматься — не просто так зарос, естественно», — сказал Безруков, указывая на бороду.

Сергей Безруков не только играет роли в кино и на сцене. С 2014 года он является художественным руководителем Московского губернского драматического театра, также владеет собственной кинокомпанией, участвует в популярных телевизионных проектах, активно занимается общественной деятельностью и поет в своей рок-группе «Крестный папа».

Ранее, писал 5-tv.ru, народный артист впервые показал лицо младшего сына Васи. Мальчику исполнилось три года, и звездный папа в честь праздника поделился совместным фото.