Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / АННА СЕЛИНА; 5-tv.ru

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По словам заслуженного артиста РФ, успех его не изменил.

Автор и исполнитель песен, застуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, заявил, что его отношение к себе никак не изменилось с приходом популярности. Об этом он рассказал в интервью в рамках VK Fest 2024.

У музыканта только одна забота — востребованность его творчества.

«Да я не считаю себя знаменитостью. Если это так и есть — ну и слава Богу. Мне самое главное — чтобы песни любили и слушали на русском языке во всем мире… Как песни писались, так они и пишутся, как я жил, так я буду жить и дальше», — сообщил

SHAMAN.

Ярослав Дронов родился в городе Новомосковске Тульской области, с четырех лет стал участником вокально-эстрадного коллектива. Он учился народному пению в музыкальной школе, затем окончил Новомосковский музыкальный колледж и столичную академию имени Гнесиных. В 15 лет певец начал выступать в ресторане.

Дронов участвовал в телевизионных проектах «Фактор А» и «Голос» (команда Пелагеи), после чего работал вокалистом группы «Час пик». После ухода в сольное плавание артист взял псевдоним SHAMAN и стал продвигать собственное авторское творчество, добившись всенародного признания. В июне 2024 года получил почетное звание заслуженного артиста РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл отношение президента России Владимира Путина к музыке SHAMAN.