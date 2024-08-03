«Постановочный мюзикл»: Кушанашвили разоблачил коварный план Глюк’oZы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Журналист жестко прошелся по давней подруге.

Скандальное выступление певицы Натальи Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюк’оZа, — это заранее спланированная постановка. Такую точку зрения высказал знаменитый журналист Отар Кушанашвили в своем авторском шоу на YouTube.

«Популярность упала, (Максим — Прим. Ред.) Фадеев открестился, отмежевался от нее. Что делать? Мне кажется, что вот это (провокационное выступление — Прим. Ред.) — она же очень неглупа. Это постановочный мюзикл», — считает Отар Кушанашвили.

По мнению журналистов, таким образом певица решила привлечь постепенно снижающуюся популярность. Кушанашвили уверен, что Глюк’оZа осознавала свои действия во время вызвавшего резонанс выступления.

Поведение артистки на недавнем концерте в Красноярске вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые зрители и звезды раскритиковали певицу за неадекватные действия — та трогала себя за интимные места, невнятно говорила и делала странные заявления. Сама Ионова объяснила это приемом антидепрессантов после смерти любимой бабушки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Глюк’oZа вышла на связь после скандального концерта.