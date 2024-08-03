«Идет борьба»: что известно о состоянии Эдвадра Била после операций на ноге

Фото: ВКонтакте / Edward Bil/ bil_edyard

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В мае блогер сломал ногу после падения с самоката. Ситуация оказалась настолько серьезной, что врачи до сих пор всеми силами пытаются сохранить ему конечность.

Состояние блогера Эдварда Била (Эдуарда Биля) после перенесенных операций на ноге остается нестабильным. Информация об этом появилась в его Telegram-канале.

«На данный момент известно, что Бил находится в сложной ситуации между своей живой ногой и железным протезом, за это идет борьба. Состояние нестабильное», — отмечается в публикации.

Известно, что к блогеру сейчас не допускают посетителей. Прогнозы во многом делать пока сложно, его состояние зависит от усилий врачей и организма самого Била.

Весна у Эдуарда Биля закончилась неприятным инцидентом: падение с самоката обернулось открытым переломом ноги. Повреждение было настолько серьезным, что потребовалась пересадка кожного лоскута с брюшной части тела. Для фиксации перелома врачи установили спицу, которая должна была способствовать сращиванию кости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат Эдварда Била рассказал о состоянии сломанной ноги блогера.