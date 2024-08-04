«Беспредел творили»: как россиянина Селезнева похитили спецслужбы США

Селезнев: спецслужбы США запихнули меня в самолет и вывезли без суда на Гуам

Фото, видео: 5-tv.ru

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Российского программиста в 2014 году незаконно арестовали во время отдыха на Мальдивах и обвинили в совершении ряда киберпреступлений.

Вернувшийся по обмену заключенными из США россиянин Роман Селезнев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Игорю Балдину рассказал, что был буквально похищен американскими спецслужбами в 2014 году.

По словам мужчины, его незаконный арест произошел в аэропорту по возвращении с Мальдив, где он отдыхал со своей девушкой и ее ребенком.

«Мы приехали в аэропорт, и там уже нас ждали агенты секретной службы американской. Сказали, ты арестован, едешь с нами. Я говорю, а кто вы такие? Не понимаю, за что арестован, почему. Говорят, у нас есть разрешение на ваш арест, ордер, но не дают мне ничего прочитать… Меня скрутили, заковали в наручники, запихнули в частный самолет и вывезли без суда и следствия на Гуам. Почему Гуам? Потому что это первая американская территория. Они уже там, в Гуаме, беспредел творили», — рассказал Селезнев.

Позднее россиянина, по его словам, «прокатили» везде: сначала вывезли на Гавайи, потом в Калифорнию и, наконец, в Сиэтл. В США российского программиста обвинили в совершении ряда киберпреступлений, осудив на 27 лет тюрьмы.

Полную версию интервью Селезнева читайте на сайте «Известий».

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как и с кем приходилось драться Роману Селезневу в американской тюрьме.