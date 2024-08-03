«Сажали в карцер без причин»: Селезнев рассказал о 10 годах в тюрьме США

Фото, видео: 5-tv.ru

Один из участников исторического обмена заключенными между Россией и США раскрыл новые детали самой обсуждаемой истории этой недели.

Роман Селезнев до сих пор не верит, что он на Родине, на свободе. Может, наконец, обнять близких, поговорить с отцом. Да просто пройтись по улице после всех тех лет, что он провел в американской тюрьме, постоянно опасаясь за свою жизнь и не смея сказать лишнего слова.

«Меня утром разбудили и сказали: „Ты что, еще не одет?“. Я говорю: „Куда не одет?“. Я не знал, куда мы едем. Мне сказали: „У тебя другое дело, ты в штат Джорджия едешь, тебя на суд повезут“. Я думал, что десять лет отсидел, и они хотят больше мне накинуть», — рассказал он.

Жизнь Романа Селезнева, как сценарий остросюжетного фильма. В 2011 году он пострадал в результате теракта, устроенного боевиком-одиночкой в Марокко. Через три года был похищен американскими спецслужбами во время отдыха на Мальдивах. Фактически, его выкрали — в нарушение всех норм международного права.

«Агенты секретной службы американской сказали: „Ну вот, ты арестован, ты едешь с нами“. Я говорю: „А кто вы такие? Не понимаю, за что арестован? Кто вы такие? Почему?“. Говорит: „У нас есть разрешение на ваш арест“. Не дают мне ничего почитать. Меня скрутили, заковали в наручники, запихнули в самолет частный и вывезли. Без суда и следствия вывезли», — вспоминает Селезнев.

Его незаконно перевозят в США. В 2016 году в федеральном суде Сиэтла Селезнева обвиняют в создании хакерской группы и кибермошенничестве — выводе денег из американского бюджета. Ущерб оценивают в 170 миллионов долларов. Роман свою вину не признает, но это не влияет на ход дела.

«В Атланте меня администрация обвиняла, что я какой-то террорист, без каких-то оснований. Я говорю: „Я не террорист, я пострадал в теракте в Марокко. Вот, у меня травма головы“. Но все равно русские — это другие», — продолжил мужчина.

Даже для экономического преступления вердикт беспрецедентный — 27 лет лишения свободы. Столько в США обычно дают за убийства. Вот кадры, снятые американским телеканалом, — одиночная камера, где сидит Роман. В интервью он как мантру повторяет лишь одно:

— Я не виновен.

— Вы хотите домой?

— Да.

«Абсолютно без причин в карцер меня сажали. Сажали вдвоем с психами, которые меня будили ночью», — поделился бывший заключенный.

Из 27 лет он в тюрьме он отсидел 10. Но эти годы в камерах и карцерах заметно подорвали его здоровье. Селезнева постоянно перевозили из штата в штат. Каждые полгода он менял место заключения — одно страшнее другого.

«Они подсылали кого-то ко мне в камеру, кто меня грозился убить. Потом приходили другие люди. Говорят: „Мы тебе поможем с этим, мы друзья“. Я говорю: „Мне ничья помощь не нужна“. И приходилось, грубо говоря, с ними драться — и с теми, и с другими уже», — рассказал Селезнев.

Освобождение Романа и еще семи наших соотечественников из тюрем США и Европы стало возможным благодаря многолетним дипломатическим усилиям российского МИД и лично президента. После обмена в Анкаре всех бывших заключенных спецбортом отправили во Внуково-2, где у трапа их встречал Владимир Путин.

— Ощущение реальности от происходящего еще не совсем пришло?

— Не пришло. Я спать не могу, я боюсь заснуть и, грубо говоря, проснуться в камере.

Первым делом Роман планирует заняться здоровьем — пройти полное медицинское обследование. А после того, как восстановится, говорит, что хочет быть полезен стране, которая спасла его от смерти.

Полная версия интервью с Романом Селезневым будет опубликована в 00:00 в воскресенье, 4 августа, на сайте «Известий».