Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Сотрудники тюрьмы в США заявили россиянину, что его везут на суд в штат Джорджия.

Вернувшийся по обмену заключенными из США россиянин Роман Селезнев до самого последнего момента не знал, что его обменяют. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Игорю Балдину.

«Я, конечно, надеялся, но никаких намеков не было. Мне всегда говорили, что этим занимается кто-то, но неизвестно — включат тебя или нет. Я надеялся, что Гершковича этого поменяют — я точно знал, что не на меня, потому что очень фигура значимая для американцев — но думал, может быть, меня бонусом как-то докинут в этой сделке. Но мне никто ничего лично не сказал», — поделился Селезнев.

По словам мужчины, во время заключения сотрудники российского посольства в США его очень поддерживали, однако ложных надежд не давали, так как сами не обладали всей информацией.

«И когда меня утром разбудили и сказали, ты что еще не одет, я говорю, куда не одет? Я не знал, куда мы едем. Мне сказали: ты в штат Джорджия едешь, тебя на суд везут. Я думал, что десять лет отсидел, и они хотят больше мне накинуть. Думал, что новое дело. Я в шоке. Мне сказали: все, иди, тебя эти маршалы заберут», — рассказал обменянный россиянин.

Полное интервью Романа Селезнева читайте на сайте «Известий». Материал выйдет 4 августа в 00:00 часов.

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему немецкий канцлер Шольц согласился освободить россиянина Красикова.