«Еще одна»: родители Сати Казановой расстроились, что у них будет внучка

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица долгое время думала, что у нее родится сын, но неожиданно узнала, что у них с супругом будет девочка.

Родители певицы Сати Казановой были недовольны новостью, что у артистки родится девочка. Об этом стало известно из видеоролика, который появился на странице сестры звезды Марьяны в Сети.

Артистка замужем за итальянцем Стефано Тиоццо с 2017 года. Они ждут первого ребенка. Ранее звезда рассказывала, что они не были готовы к появлению малыша, потому что чувствовали себя недостаточно взрослыми для этого.

На родине у супруга Сати принято устраивать гендер-пати. Это такая вечеринка, где всем сообщается пол малыша. Они тоже решили сделать традиционное мероприятие.

Пара заказала торт с начинкой в цвет соответствующий гендеру. Когда они разрезали его, то крем оказался розовым. Все семейство было в шоке, ведь они были уверены, что родится мальчик. Несмотря на это, Сати с Стефано были рады. Сестра певицы тоже поддержала ее и мило подписала видеозапись с праздника.

«Ждем нашу кабардино-итальянскую королеву», — написала Марьям в своем блоге в Сети.

А вот родители Казановой явно были не рады. Они настолько разочаровались полом крохи, что даже не поздравили дочь. Мать Сати воскликнула о том, что они хотели внука, а отец и вовсе сидел поникший.

«Облом, думали будет мальчик», — сказала мама Сати.

«Будет еще одна девочка», — добавил ее отец.

Сама Сати Казанова неоднократно говорила, что хочет быть мамой мальчика, но будет рада любому малышу. Они с супругом узнали о беременности звезды в День Святого Валентина.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали.