Режим ЧС: села в Бурятии тонут из-за ливней, а мосты смывает большая вода

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Мухоршибирском районе и вовсе размыло дамбу.

Со вчерашнего дня в Бурятии бушует мощный циклон. Местные жители теряют целые поголовья скота, буквально под воду уходят села, вышедшие из берегов реки сносят мосты. Подробнее о ситуации в республике — в материале 5-tv.ru.

Аномальные осадки накрыли весь регион, включая Улан-Удэ, где вода начала затапливать подвалы многоэтажных домов. Однако больше всего пострадали Тарбагатайский и Мухоршибирский районы Бурятии.

Село Десятниково в Тарбагатайском районе буквально затопило, а Мухоршибирском районе мощные ливни смыли мост.

«Этот мост соединяет село с федеральной трассой и теперь местным жителям придется в объезд ходить и ездить, чтобы попасть на федеральную трассу на остановку общественного транспорта», — рассказала находящаяся на месте журналист Юлия Пермякова.

Она также отметила, что местные жители установили заграждения у разрушенного моста, однако автомобили продолжают передвигаться по нему.

При этом глава региона Алексей Цыденов заявил в своем Telegram-канале, что под большой угрозой находится село Хонхолой. После того как в Мухоршибирском районе размыло дамбу — еще одно бурятское село рискует оказаться под водой. В настоящий момент власти проводят информирование населения и пытаются засыпать разрушенную дамбу.

Не так давно стало известно, что в Бурятии ввели режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

«В Заиграевском районе Бурятии ввели режим ЧС. Ситуация сложная не только в сельском поселении Горхонское, но и в Новоильинском Челутае 24 между дорогами между Саган-Нуром и Шабуром», — указано в сообщении ведомства.

В домовладениях местных жителей гибнет не только залитые водой урожай, но и скотина. Однако не все уезжают к родственникам — люди боятся оставлять дома без присмотра. В некоторых районах вынужденно отключают электричество и завозят питьевую воду с запасом — на случай, если погода не улучшится.

Согласно прогнозам синоптиков, разрушительные ливни в Бурятии продолжат бушевать как минимум до 4 августа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карелии начались работы по ликвидации последствий прорыва дамбы.