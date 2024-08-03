Появились подробности убийства главы политбюро ХАМАС Хании

Фото: www.globallookpress.com / ap3

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Кто и каким образом лишил жизни лидера палестинского движения?

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) обнародовали подробности убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Их сообщение приводит агентство IRNA.

«Этот акт (убийство Хании — Прим.ред.) был спланирован и реализован ​​израильским режимом при поддержке преступного правительства США», — цитирует КСИР агентство.

Также сообщается, что убийство Хании признается иранской стороной террористическим актом. По информации КСИР, глава политбюро ХАМАС был убит выстрелом снаряда малой дальности с боевой частью около семи килограммов, за которым последовал мощный взрыв.

В КСИР пообещали, что виновники понесут «суровое наказание» за его смерть.

Палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели Хании 31 июля. По его резиденции в Тегеране был нанесен удар. Глава политбюро ХАМАС прибыл туда на инаугурацию нового иранского лидера Масуда Пезешкиана. В стране сразу же потребовали нанести ответный удар по Израилю, подчеркнув, что этот террористический акт не мог быть произведен без помощи США. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани призвал организацию ввести санкции против Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США пригрозили оставить израильского премьер-министра Нетаньяху без помощи при новом шаге к эскалации.