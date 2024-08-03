«Не могу остановиться»: Лолита похвасталась татуировкой на всю руку

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / lolitamilyavskaya; 5-tv.ru

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Эпатажная звезда продемонстрировала яркое изображение на своем теле подписчикам в соцсети.

Певица Лолита Милявская сделала себе татуировку на всю руку и похвасталась ею подписчикам личного блога. Правда, тут же дала понять, что тату — не настоящее.

«Не могу остановиться, не могу остановиться, как я люблю переводные картинки», — напевает Лолита в кадре, демонстрируя яркое тату.

Недавно певица призналась журналистам, что не набивает себе настоящие татуировки только потому, что надеется на роли в театре и кино. Вместо этого она наносит на тело смывающиеся тату.

«Я клею, и мочалкой все смывается. Был на днях гормональный приход: „Может, мне набить что-нибудь такое“. Потом подумала, что платья разные, потом я не исключаю приглашения на работу в театр или кино. Там очень не любят такое», — пояснила Лолита.

Также она заявила, что не стала бы набивать на себе изображение близкого человека или собаки, и делать татуировку на ягодицах и на груди, так как эти зоны с возрастом опускаются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему новые тату Киркорова угрожают его здоровью.

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