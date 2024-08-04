Авиакатастрофа, джунгли и отрезанная рука: уникальные истории спасения людей

Фото: Кадр из к/ф «Одна» реж. Дмитрий Суворов. 2021г

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Выжить в при падении самолета удается далеко не каждому, но для некоторых героев этой статьи самое страшное началось уже после.

Многие смотрели фильмы о выживании в экстремальных условиях, но мало кто может себе представить такие ситуации в реальной жизни. Более того, некоторые фильмы основаны на реальных историях и реальных людях.

Эти события получили широкую известность и стали примером настоящего мужества и воли к жизни. О четырех самых удивительных случаях спасения из, казалось бы, безвыходных ситуаций, вы можете прочитать в этом материале.

Девушка десять дней выживала одна в джунглях Амазонки после авиакатастрофы

Самолет авиакомпании Líneas Aéreas Nacionales SA, летевший из перуанского города Кальяо в Икитос 24 декабря 1971 года, совершал свой самый обычный рейс.

Это был канун католического рождества, поэтому все 92 пассажира думали лишь о праздничных хлопотах и о том, как скоро они окажутся дома в окружении близких.

Исключением не стала и 17-летняя девушка по имени Джулиана Кепке вместе с ее матерью, которым не терпелось встретиться с их отцом и мужем.

Самолет поднялся на высоту 6400 метров. Несмотря на пасмурную погоду и надвигающуюся грозу, никто и не думал возвращаться в аэропорт или поменять маршрут.

Пилоты тогда тоже спешили на рождественский ужин, да и полеты во время грозы не были для них в новинку.

Именно это решение и стало в тот день роковой ошибкой, так как никто в итоге не добрался до пункта назначения.

Вскоре после начала полета авиалайнер попал в зону турбулентности, началась сильная тряска. Все вещи упали с полок, а люди стали сильно паниковать.

В 12:36 по местному времени в крыло воздушного судна ударила молния, из-за чего начался пожар в топливном баке, а само крыло оторвалось. Самолет начал резко падать в тропический лес. Уже на высоте три тысячи метров лайнер развалился на части.

«Это конец», — крикнула тогда мама Джулианы Кепке своей дочери.

На борту находились 92 человека. Все погибли, кроме одной девушки — Джулианы Кепке. Ее мама также погибла.

Джулиана выжила в тот момент лишь благодаря тому, что была пристегнула и выпала из самолета вместе со своим трехместным креслом.

Именно сидения помогли самортизировать ей падение в густую листву. По воспоминаниям девушки, во время падения самолета она слышала лишь ветер и крики людей.

Однако, как выяснится позже, это было лишь началом ее личного кошмара. Девушка оказалась совершенно одна посреди глухих джунглей Амазонки.

При падении она потеряла сознание, после чего пришла в себя только на следующий день. Джулиана получила множество травм, в том числе перелом ключицы, ушибы, прокол барабанной перепонки, а правый глаз и вовсе ничего не видел.

Ко всему это прибавлялась порванная связка коленного сустава, а также многочисленные порезы, ожоги и чувство тошноты из-за сотрясения мозга. В первые дни Джулиана постоянно теряла сознание от боли и даже не могла пройти и пары шагов.

Первые четыре дня девушка провела на месте катастрофы. Помощь к ней не приходила, а выживших девушке найти так и не удалось. Прежде всего, она переживала за свою маму.

Позже девушка решила взять судьбу в свои руки и самостоятельно пошла искать цивилизацию. Именно это решение и спасло ее жизнь, так как спасатели в это время просто не могли найти местоположение катастрофы.

Кадр из к/ф «Чудеса еще случаются» реж. Джузеппе Мария Скотезе. 1974г

Ситуацию усугубляло три момента: во-первых, это был тропический густой лес, и кроны деревьев скрывали обломки. Во-вторых, гроза потушила пожар, благодаря которому можно было бы заметить место авиакатастрофы. В-третьих, самолет разрушился уже в воздухе, и обломки разбросало по широкой местности.

Дальше уже все зависело от самой Джулианы. Именно в следующие десять дней она применит все знания, которым ее научили родители.

Отец девушки был биологом, поэтому по чудесному стечению обстоятельств она прекрасно знала, что из себя представляют джунгли. Все эти дни ей надо было что-то есть и где-то ночевать, но она прекрасно понимала, что практически все, что ее окружает — было ядовитым и опасным для жизни.

Также она помнила главный совет отца на случай, если она потеряется в лесу — нужно найти ручей и идти вдоль него. Рано или поздно он приведет к жилью людей.

По счастливой случайности девушке удалось найти пакет с конфетами, который выпал из самолета. Именно это и будет единственным источником питания Джулианы.

Однажды она увидела в лесу лягушку, и у нее возникла мысль поймать и съесть ее, но у нее не хватало сил даже за ней погнаться. Это снова стало решающим моментом в жизни Джулианы, так как позже она узнает, что она также была ядовитой, что моментально привело бы к ее смерти.

Девушка шла вдоль ручья, как и говорил ей отец, но очень медленно. Тем временем, порез на ее плече уже превратился в чудовищный нарыв, в котором завелись личинки.

Кроме того, спать все эти дни девушка толком не могла из-за сильнейшей боли по всему телу, что только усугубляло ее самочувствие. Конфеты уже стремительно заканчивались, поэтому оставалось надеяться только на чудо.

Лишь на десятый день Кепке наткнулась на пришвартованную у берега лодку и небольшой шалаш. В тот момент Джулиана вспомнила, как ее отец лечил нарыв у собаки керосином.

Она нашла в шалаше бензин и залила его в свою рану и даже смогла вытащить из нее около 30 червей. Идти дальше Джулиана уже не могла и решила дождаться хозяина лодки.

Судьба снова оказалась на стороне девушки, так как Джулиана попала к хорошему человеку. Он нашел девушку на следующий день спящей на земляном полу хижины.

Мужчина отвез ее в ближайшую деревню, где ей оказали первую помощь. После этого Кепке повезли в ближайший поселок, где была больница.

Примечательно, что мужчина говорил только по-испански, но и тут Джулиана не подвела: она как раз в совершенстве его знала. Это и помогло объяснить всем, что с ней произошло и что у нее болит.

Только благодаря показаниям Джулианы специалистам удастся найти обломки самолета.

Как позже выяснится, после падения вместе с Джулианой выжили еще 13 человек, но все они позже погибнут от травм, так и не дождавшись помощи.

Джулиана Кепке жива и по сей день. Она полностью восстановилась, переехала в Германию и стала биологом, как и ее отец. Ее история считается одной из самых впечатляющих и показывает небывалую силу воли и стремления к жизни.

Все эти события позже были показаны в фильме «Чудеса еще случаются» (1974), однако сама выжившая отозвалась о нем нелестно. По ее словам, главная героиня в той картине только и делает, что зовет на помощь, а сама Джулиана такой никогда не была.

Молодой парень застрял в ущелье каньона без связи с миром

В апреле 2003 года американский альпинист и путешественник Арон Ралстон отправился один в поход по каньону Блю Джон в штате Юта.

Во время спуска по узкому проходу он ненамеренно сдвинул большой камень, который придавил его правую руку к стене каньона. Так он оказался в ловушке посреди огромного каньона.

Ралстон всеми силами попытался освободиться, но все было безрезультатно. Он даже пытался разбить камень.

С собой в рюкзаке у него был лишь сэндвич и немного воды, и эти небольшие запасы начали стремительно истощаться. В этот момент он понял, что его ждет долгая и мучительная смерть от голода.

Первое время он пытался поддерживать себя и вел видео-дневник, пользуясь одной рукой.

Он не знал, что еще можно сделать для своего спасения, поэтому смирился со своей судьбой, достал камеру и стал записывать прощальное видео своим близким и друзьям на случай, если кто-нибудь когда-то обнаружит его там.

Позже он понял, что терять ему уже нечего: у него совсем не было связи, и никто не знал его точное местоположение. Арон решил попробовать отрезать себе руку, которую придавил камень. У него как раз был с собой небольшой ножик.

Когда он делал надрезы, то испытывал огромные боли. Самый ужасный момент наступил, когда он понял, что ему надо сломать себе свою же кость.

Это была адская боль, но тяга к жизни у него оказалась сильнее, ведь от спасения его отделяла лишь рука.

В итоге у него все получилось, и он смог кое-как выбраться. Всего в сумме Ралстон провел в ловушке 127 часов (почти пять с половиной дней). По дороге ему посчастливилось встретить туристов, которые вызвали молодому человеку вертолет.

Ралстон был госпитализирован и спасен, а его отрезанную руку вскоре удалось достать из-под камня и похоронить.

Позже парень прославился в США, выпустил мемуары об этих днях под названием «127 часов». На основе этой книги был снят одноименный фильм, главную роль в котором исполнил актер Джеймс Франко.

Кадр из к/ф «127 часов» реж. Дэнни Бойл. 2010г

Мужчина остался один в горах со сломанной ногой

В июне 1985 года двое британских друзей-альпинистов пошли покорять никем не изведанный западный склон 6400- метровой горы Сиула-Гранде в Перуанских Андах.

Джо Симпсону и его другу Саймону Йейтсу удался их план. Более того, Джо и Саймон стали первыми людьми, которые достигли вершины по западному склону.

Тем не менее еще с самого начала они не раз были на волосок от гибели: их чуть не смело с горы малой лавиной, были также частые камнепады и снежные бури.

Однако во время спуска случилось самое ужасное: Симпсон упал и сломал себе правую ногу, когда пытался преодолеть восьмиметровую ледяную стену на северном гребне.

Йейтс поспешил ему на помощь, но когда увидел Симпсона лежащим у подножия ледяной горы, то принял его за мертвого.

Весь путь отняли у друзей почти все силы, а запасы воды и пищи заканчивались. В таком состоянии уже невозможно было благополучно завершить спуск, даже без раненного товарища на руках.

Саймон решил спустить Джо по веревке, но в процессе он оказался над пропастью и не мог подняться или опуститься. Друг в итоге не смог удержать его вес и был вынужден перерезать веревку, чтобы спасти свою жизнь.

Это, пожалуй, одно из самых страшных решений, который может принять альпинист: спасать свою жизнь или рисковать жизнью обоих. В итоге Симпсон упал в глубокую трещину в леднике и потерял сознание.

Изначально друзья договаривались, что они свяжут вместе свои веревки, и Йейтс будет сначала пускать Симпсона вниз по склону, а затем спускаться за ним, и так до самого конца. Но все пошло не по плану.

Позже Джо Симпсон проснулся и обнаружил, что застрял в темноте и холоде. Он понимал, что находится в удручающем положении, так как друг скорее всего уже считает его мертвым, поэтому помогать ему никто не будет.

Он попытался выбраться из трещины и добраться до лагеря, но все дело усугублял перелом ноги. Джо ползал по льду и снегу, перетаскивая свою ногу и испытывал непередаваемую боль.

Вдобавок к этому он был очень голоден, а организм был обезвожен. Ему пришлось самостоятельно преодолеть ледяные стены, снежные мосты и трещины.

Весь путь у него занял около трех суток. Он ориентировался, прежде всего, по голосам, которые он отдаленно слышал. В итоге он добрался до базового лагеря, где его и нашел его друг Йейтс, который был неслабо удивлен его его появлению.

Позже Джо Симпсон выпустит книгу под названием «Прикоснуться к пустоте», где опишет подробно события тех страшных дней, а также о том, какие муки совести испытывал в эти дни его друг Саймон.

Альпинисты до сих пор дружат. Более того, Симпсон каждый раз заступается за друга, когда кто-то критикует его за перерезанную веревку

Подвиг Джо Симпсона до сих пор является одной из самых удивительных современных историй выживания человека в экстремальных условиях. Помимо этого, здесь также хорошо показан вопрос выбора между спасением себя и другого человека.

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Лариса Савицкая: единственная выжившая после авиакатастрофы

Жительница Благовещенска — 20-летняя Лариса Савицкая 24 августа 1981 года возвращалась домой на самолете из свадебного путешествия со своим супругом Владимиром Савицким.

Самолет был полупустой, поэтому стюардесса предложила молодоженам Ларисе и Владимиру занять места впереди, но они отказались.

Однако долететь до места назначения у них не получилось: их самолет — Ан-24РВ, летевший из Комсомольска-на-Амуре в Благовещенск столкнулся с бомбардировщиком Ту-16К, осуществлявшим разведку погоды.

В результате столкновения на высоте пять километров 38 человек на обоих воздушных судах погибли. Выжить удалось только одной Ларисе.

В момент катастрофы Савицкая спала в своем кресле в хвостовой части самолета. Проснулась она уже позже от сильного удара и внезапного холода (−30 градусов).

Позже Савицкую выбросило в проход. Очнувшись, она добралась до ближайшего кресла, забралась и вжалась в него, так и не пристегнувшись.

Позже Лариса расскажет, что в тот момент она стала вспоминать фильмы о катастрофах и ей в голову как раз пришел фильм «Чудеса случаются», который рассказывает про выживание Джулианы Кепке после крушения. Она вспомнила эпизод, героиня при крушении самолета вжалась в кресло и выжила.

После падения Лариса очнулась и увидела в соседнем кресле своего уже мертвого мужа. К ее ужасу, ей предстояло провести рядом с ним и другими погибшими еще три дня.

© РИА Новости / Серж Винтер

Кусок самолета, в котором и была Лариса, к счастью, не упал камнем на землю, а спланировал, «проехавшись» по березам и смягчив приземление. Тем не менее девушка все равно потеряла сознание.

Как и Джулиана, Лариса много раз теряла сознание. Она три дня провела в полном одиночестве в тайге среди трупов и не могла передвигаться самостоятельно.

В те дни ее согревали лишь чехлы от кресел, а от комаров защищали куски полиэтилена. Спустя Лариса признавалась, что выжить и не мечтала, но хотела попробовать.

«Я не знала, куда идти, вокруг лес. Было ужасно холодно и шел дождь. Я хотела спать, но не могла уснуть из-за дикой боли», — говорила она.

Спасатели в итоге нашли Ларису и были в шоке от того, что она выжила. После спасения Савицкая тут же потеряла сознание и очнулась уже в больнице. место катастрофы съехались все. Тело ее супруга было обнаружено последним.

У девушки множественные травмы позвоночника, сотрясение мозга, переломы ребер и руки. Более того, Лариса лишилась почти всех зубов

После всего пережитого Савицкая не смогла больше жить в родном в Благовещенске и переехала с маленьким сыном в Москву.

Через несколько лет ее отыскал режиссер Дмитрий Суворов, где предложил ей принять участие в съемках фильма «Одна», основанных на ее истории спасения.

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