Тернистый путь: звезда «Физрука» Владимир Сычев назвал свои главные победы

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Мало кто знает, что Владимир и до кинотриумфа неоднократно блистал в жизни.

Актер Владимир Сычев за свои годы имел не мало побед в разных сферах жизни. Об этом он эксклюзивно рассказал 5-tv.ru на премьере своего фильма «В потоке трех стихий».

Артист известен многим по роли Психа, он же Алексей, в сериале «Физрук». Сычев сыграл лучшего друга главного героя, который из-за проблем в криминальной среде был вынужден временно работать учителем физкультуры в общеобразовательной школе. Сычев безупречно влился в образ карикатурного представителя 1990-х годов с соответствующим мышлением, наглостью и отношением к жизни. Его герой с первых минут полюбился зрителю, но мало кто знает, что Владимир и до кинотриумфа неоднократно блистал в жизни.

Начался непростой путь Владимира Сычева с участия в съемках юмористических миниатюр «Ералаш». Тогда он пробовался на другой фильм, но его не утвердили. Зато во время пребывания на киноплощадке взбалмошный и яркий мальчик привлек к себе немало внимания режиссеров.

Мало кто знает, но в то время Сычев активно занимался спортом. Он делал головокружительный успех в боевых искусствах. Владимир быстро стал примером для сверстников и старался держать уровень.

«В каждый момент своей жизни ты чувствуешь себя победителем в той или иной степени. Например, я стал победителем, когда стал чемпионом Москвы по Дзюдо в возрасте десяти лет. Я стал победителем, когда наш тренер собрал нас всех и сказал нам, что чемпион мира по Дзюдо присел тысячу раз и посмотрим, хлюпики, сколько присядете вы, а поскольку я был капитаном по физической подготовке, мне было самое страшное и стыдное упасть первым. Самые сложные были первые 300-500 раз, а после тысячи был автомат. Я присел две тысячи раз и меня напечатали в газете «Советский спорт», — рассказал Владимир.

К личным победам Владимир Сычев также относит поступление в институт. Он закончил Российский институт театрального искусства (ГИТИС), не дотянув немного до красного диплома. Подкачало знание французского языка.

Не меньшей победой артист считает создание семьи. С супругой Олесей он вместе уже больше 25 лет. Сычев отец двух дочек Анны и Марии. Младшая не так давно успешно дебютировала в кино. Критики уже называют ее юным дарованием.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Данилова рассказала об отношениях с Владимиром Сычевым.