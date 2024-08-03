«Невероятно обеспокоена»: над Кейт Миддлтон нависла новая угроза
GB News: Кейт Миддлтон боится выхода сериала о жизни королевской семьи
Фото: www.globallookpress.com / Panoramic
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Что еще может пошатнуть благополучие королевской семьи?
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон встревожена из-за предстоящего выхода сериала Royal Spin («Королевское вращение») о королевской семье. Об этом сообщает телеканал GB News.
Готовит проект журналист и писатель Омид Скоби, автор двух книг о принце Гарри и Меган Маркл, которые оскорбили чувства не только Кейт Миддлтон, но и остальных родственников.
«Сюжет сериала отражает историю Меган и Гарри, скрывающуюся за маской вымышленной драмы, и Кейт невероятно обеспокоена потенциальными сюжетными линиями», — рассказал источник телеканала.
Принц Уильям пытается успокоить свою жену, утверждая, что общественность не поверит в то, о чем расскажут в сериале.
По сюжету проекта, консультант по связям с общественностью оставляет свою политическую карьеру в США и приезжает работать в Букингемский дворец. Ему предстоит столкнуться с той правдой, которую тщательно скрывает королевская семья от обычных людей.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что принц Уильям запретил Меган Маркл надеть украшения своей матери, покойной принцессы Дианы, на свадьбе с принцем Гарри.