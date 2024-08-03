Десятки детей подхватили кишечную инфекцию в лагере в Светлогорске

Острую кишечную инфекцию выявили у 32 детей в лагере в Калининградской области

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Пятерых пострадавших пришлось госпитализировать.

В детском лагере «Огонек» в Светлогорске 32 ребенка подцепили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Калининградской области.

По информации ведомства, расследование по факту массового заражения детей было начато 2 августа.

«Общее количество пострадавших — 32 человека. Госпитализированы пять человек. Заболевание протекает преимущественно в легкой форме. Состоянию детей ничего не угрожает», — уточняется в Telegram-канале Роспотребнадзора.

При проверке сотрудники ведомства взяли пробы воды, продуктов питания, готовой пищевой продукции, а также обследовали сотрудников лагеря и заболевших детей. Были выявлены факты нарушения противоэпидемического режима.

В частности, сотрудники детского лагеря экстренно не изолировали первых заболевших детей. На фоне массового заражения детей было принято решение досрочно закрыть смену с 3 августа.

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