Взяли в заложники? Реабилитационный центр в Мытищах больше года удерживал пациентов

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Постояльцы клиники неоднократно подвергались избиениям.

Нескольких постояльцев реабилитационного центра в подмосковных Мытищах больше года удерживали против их воли и применяли физическое насилие, стало известно 5-tv.ru.

Правоохранителям удалось задержать двух охранников рехаба. Из «плена» были освобождены как минимум двое мужчин. Однако эти постояльцы были настолько пьяны, что не смогли вразумительно ничего объяснить полицейским.

«В реабилитационном центре в деревне Грибки в Мытищах незаконно лишали свободы как минимум двоих мужчин. По их словам, к ним применяли насилие и не отпускали на свободу с мая 2023 года», — рассказал 5-tv.ru источник.

Корреспонденты выяснили у жительницы деревни, что в доме, где лечились все это время постояльцы, живет женщина по имени Людмила. Она организовала в своем доме реабилитационный центр и не выпускала людей за ворота.

По словам соседки, многие в округе были осведомлены, что рядом с ними находится клиника, но подробностей никто не знает. Постояльцы никогда не шумели и гуляли только на огражденном участке.

«Они не выходили за ворота, а там по территории они гуляли. У нас окна к окну. Видно, что люди гуляли на участке, занимались, на гимнастику выходили все вместе, играли», — рассказала она.

По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело. Подробности инцидента выясняются.

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