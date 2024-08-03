Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Власти Украины продолжают ужесточать мобилизацию на фоне острой нехватки людей в рядах ВСУ. Вот только «идти на убой» никто не хочет.

Украинцы придумали новую схему побега из страны. Дальнобойщики выезжают за границу под видом международных рейсов, бросая там свои фуры. Об этом сообщил один из бежавших от мобилизации мужчин Артем Шевченко в беседе с ТАСС.

«Это классический вариант. Пересекали границу, бросали, звонили начальству, что мы больше не приедем, заберите машину. Из 20 мужиков 17 не пришли с рейса и не знают, кого нанимать теперь на работу», — признался Шевченко.

По его словам, из-за массового бегства дальнобойщиков компании все чаще стали нанимать на работу женщин. Многие мужчины на Украине боятся покидать пределы своего жилища, потому что военкомы ловят их прямо на улицах и насильно затаскивают в машины, чтобы отправить на фронт.

Сам Шевченко после побега из страны перебрался в Россию.

В середине апреля 2024 года президент* Украины Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны в течение 60 дней обновить данные в ТЦК (так теперь на Украине называют военкоматы). Нарушителям грозит административная ответственность: от штрафов в размере 17–22,5 тысячи гривен (от 40,1 до 53 тысяч рублей) до лишения права управлять автомобилем. Кроме того, военкомат сможет обратиться в полицию, которая доставит военнообязанного принудительно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на Украине мобилизованные мужчины сбежали от военкомов.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти