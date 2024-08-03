Обрела новый дом: как складывается жизнь балерины Цайзель в РФ после «отмены» в Австрии

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Австрийская артистка находится на ПМЖ в Петербурге уже год. За это время ей не только удалось выучить русский язык, но завести друзей.

То, что культура не терпит административных границ, доказывает история австрийской балерины Приски Цайзель. Артистку попытались «отменить» в ее родной стране и Баварском театре после выступления в России.

В итоге девушка переехала в Санкт-Петербург, выучила язык и стала одной из лучших балерин уже нашей страны, наконец-то получив возможность исполнять партии в произведениях мировой классики. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

«Когда ты смотришь на Большой театр, у тебя какие внутри ощущения?» — спросил артистку журналист.

«Ой, это просто невероятно, что я здесь стою. И я знаю, что я здесь танцую завтра. Это невероятно», — поделилась балерина.

Приска Цайзель, так хорошо говорящая по-русски, живет в России всего год, но австрийскую балерину постоянно узнают на улицах. Вот и сейчас нашу беседу с ней тактично прерывает прохожий, чтобы сделать ей комплимент.

«Желаю вам успехов. Мне легко вам желать успехов. Знаете, почему? Потому что вы и есть олицетворение успеха, вы и есть успех. Это естественно и закономерно», — сказал мужчина.

Она была звездой в Австрии, стала прима-балериной в Баварском театре оперы, но Приска всегда так любила Россию и искусство, что не смогла отказаться от приглашения выступить со звездами русского балета на гала-концерте в Крыму. После этого ее карьера на Западе в угоду политической конъюнктуре была заблокирована. Приска не отчаялась, переехала из Мюнхена в Петербург, начала служить в Михайловском театре, а ее знаменитый вопрос президенту РФ Владимиру Путину про окно в Европу и вовсе сжег за ней все мосты.

«Европа и Россия сейчас переживают конфликтные времена. И мой вопрос: как бы вы хотели поступить с этим окном?» — спросила артистка.

«Когда дует, можно и прикрыть, чтобы не простудиться», — ответил Путин.

Приску очень понимает бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Она вынуждена была эмигрировать. Живет теперь в рязанской глубинке — Касимове. Построила дом, где есть ковер на стене, и живет кот по прозвищу Хан Касим.

«Секундочку. У меня маленький котенок. Мне приходится выносить его из комнаты, потому что он играет с моими вещами здесь», — поделилась дипломат в разговоре по видеосвязи с журналистами.

Она тоже поплатилась за любовь к России. А уж когда на ее свадьбу приехал сам президент РФ Владимир Путин, тут европейские политики просто схватились за сердце. После преследований на родине и эмиграции Кнайсль написала книгу с названием, не требующим комментариев, — «Реквием по Европе».

«Европа сейчас погибает. Раньше у меня был такой выбор в культуре — без ограничений. А теперь мы видим падение, снижение верховенства закона и уровня свободы», — заявила Кнайсль.

«Люди тоже устали, наверное, от этого. Русская культура — прекрасная, столько известных писателей, композиторов. Особенно балет. Нельзя отменить „Лебединое озеро“ или „Спящую красавицу“. Люди же это хотят видеть», — считает Цайзель.

Зрители из разных уголков мира заполняют зал Большого театра.

«Это очень ответственно — танцевать на сцене Большого театра. Мне кажется, Приска из таких балерин, которые не волнуются. Ну, по крайней мере, может быть, она это скрывает, но это незаметно», — поделился премьер Михайловского театра Виктор Лебедев.

«Главная партия в „Лебедином озере“, да еще на сцене Большого театра, где когда-то выступали великие Галина Уланова и Майя Плисецкая, для австрийской балерины — это сбывшаяся мечта. Мечта, которая стала реальной только благодаря труду и таланту самой Приски», — отметил корреспондент.

Жизнь Приски Цайзель — это история преодоления, победы не только над самой собой, но и глобальными внешними обстоятельствами. Сегодня она танцует в Москве, через несколько дней — в Петербурге, а 13 сентября открывает сезон в Новосибирске.

Она выступает столько, сколько никогда не выступала в родной, отвергнувшей ее Европе. Цайзель стала символом победы культуры над конъюнктурой и доказала всему миру, что у искусства нет границ.





