В Подмосковье завершился открытый чемпионат региона по гольфу

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Напряженная борьба шла до последнего раунда, ведь на кону был крупный призовой фонд — 2,5 миллиона рублей.

Сотни российских спортсменов показали свое мастерство и точность в одном из самых непривычных для нашей страны видов спорта: все они стали участниками открытого чемпионата московской области по гольфу.

Напряженная борьба шла до последнего раунда, ведь на кону был крупный призовой фонд — два с половиной миллиона рублей. За турниром следил корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Хлесткий удар по мячу запускает многочасовой марафон силы, точности и концентрации. Лучшие спортсмены Московской области соревнуются на просторах элитного гольф-клуба.

«Играю в гольф уже более 17 лет. Мне было 4 года, когда я начинал играть. Очень затянул этот вид спорта. Сначала был в сборной России, потом перешел в профессионалы», — рассказал участник чемпионата Иван Стриганов.

Площадка усеяна ловушками, которые вписаны в ландшафт. Утиное озеро, фонтан, холмы с деревьями и песчаные овраги — красота для обывателя, для гольфиста — препятствия на пути к победе.

«Какой бы бескрайней не казалась поляна для гольфа, у нее все же есть свои границы. Нет пределов только у спортивного азарта, с которым игроки выходят на зеленую лужайку. Ведь на кону крупный призовой фонд турнира — 2,5 миллиона рублей», — отметил корреспондент.

Сразу 100 спортсменов претендуют на денежные призы. За игровой день каждому нужно пройти 18 лунок.

«У нас есть мужской зачет, у нас есть женский зачет и абсолютный зачет. И мы смешиваем специально группы мальчиков и девочек для того, чтобы это было интереснее», — поделился главный тренер команды Московской области по гольфу, исполнительный директор Федерации Московской области по гольфу Николай Афанасьев.

Судьи на гольф-карах следят не только за соблюдением правил соревнований, но и за безопасностью зрителей.

«Чтобы предотвратить попадание мяча в какого-то человека, обычно кричат слово «фор», — рассказал судья чемпионата Илья Глуховской.

«Часто попадают в людей?"- спросили его.

«Нет, редко», — ответил он.

Намного чаще попадают в лунки. У признанных мастеров игры, кроме опыта, есть свои приметы и талисманы на удачу.

«Это Майк. У меня такая же собака дома — джек-рассел. Поэтому как талисман я его ношу с собой», — поделился участник соревнований Владимир Осипов.

Победитель в соревновании среди мужчин и первый в абсолютном зачете Давид Нагиев к чемпионату подошел прагматично. Гольфист обновил свой спортивный арсенал.

«Клюшки дорогие, да. У меня как раз в прошлом году поменялся набор полностью. Мой набор, наверное, бы вышел, ну, не знаю, тысяч 600, наверное, рублей», — отметил гольфист.

А в женском зачете потребовалась переигровка. По окончании турнира две гольфистки набрали одинаковое количество очков. В дополнительной игре титул чемпионки Московской области завоевала Александра Чекалина, подарив зрителям волнительное шоу.

«Сегодня было прекрасное соревнование. Играли сильнейшие спортсмены страны. У нас в стране прекрасные спортсмены, молодые. Сегодня было много молодых участников, которые показали суперрезультаты», — заявил замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич.

По словам экспертов, у российского гольфа большое будущее. Совсем скоро он может стать массовым видом спорта. Предпосылки для этого уже есть: количество полей и игроков увеличивается не только в Москве, но и в регионах.