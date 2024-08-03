Луна в гармоничном аспекте с Марсом: как провести 3 августа

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Вечер субботы обещает быть насыщенным.

В субботу, 3 августа, Вселенная подарит прекрасный день — каждый сможет и полениться, и насладиться активностями. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина, дав совет, как лучше провести долгожданный отдых.

Утром попробуйте дать себе немного расслабиться. Подольше поспите, отложите завтрак и проведите время с удовольствием, встречая выходные. До 14:00 по московскому времени Луна будет без курса — не ожидается никаких серьезных и тревожащих свершений.

А вот к вечеру удастся насладиться необыкновенной энергией. Верный спутник Земли будет пребывать в гармоничном аспекте с Марсом. Это значит, что настало время для активного отдыха и страстной любви. Эксперт посоветовала делать все, что требует энергии и активности, а также приносит удовольствие.

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