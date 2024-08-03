«Грандиозный трюк»: Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпиады в Париже

TMZ: Том Круз выступит на церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

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По данным СМИ, актер также принял участие в съемках проморолика Олимпийских игр 2028 года.

Голливудский актер Том Круз планирует принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, исполнив зрелищный трюк. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свой источник.

«Том Круз разрабатывает грандиозный трюк, чтобы закрыть Олимпийские игры в Париже и передать флаг Лос-Анджелесу на Играх 2028 года», — отмечается в публикации.

По данным портала, он спустится с вершины стадиона «Стад де Франс» прямо на поле. После этого на экранах появится проморолик Олимпийских игр 2028, в котором также снялся Круз.

В нем актер доставит олимпийский флаг из Парижа в Лос-Анджелес и приземлится прямо на знаменитую надпись Hollywood, чтобы передать его спортсменам. Те, в свою очередь, пронесут его по улицам города.

Церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 прошла в Париже 26 июля на берегах Сены. Она подвергалась критике по всему миру за неоднозначные сцены и плохую организацию.

Концертная программа собрала в себе «существ» всех мастей и видов. На балконах замка Консьержери выступали металлисты Gojira, в окнах стояли фигуры с отрубленными головами, среди них была и Мария-Антуанетта, чью голову отсекли на гильотине во времена французской революции. На небольшом пьедестале выступали и другие страшные личности в развратных одеждах.

Международному олимпийскому комитету (МОК) пришлось публично извиняться за скандальную церемонию открытия Олимпиады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что теннисистки из РФ вышли в финал Олимпиады в Париже.