В России создали вакцину от рака толстого кишечника

Скворцова: вакцина против колоректального рака готова к применению у пациентов

Фото: www.globallookpress.com / Kike RincÃƒÂ³N

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Препарат может стать доступным для пациентов уже в этом году.

Разработанная в РФ вакцина против колоректального рака прошла все необходимые тестирования и готова к применению. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в интервью для РИА Новости.

По ее словам, ведущие медицинские и научные организации РФ работают над созданием вакцин от самых агрессивных видов опухолей: колоректального рака, меланомы и глиобластомы.

«Вакцина против колоректального рака уже прошла полный цикл доклинических исследований и готова к применению в клинической практике», — отметила Скворцова.

Эксперт подчеркнула, что эта вакцина разрабатывается специально для каждого отдельного пациента. Ее уникальность заключается в поиске индивидуальных опухолевых неоантигенов и способе их доставки в организм.

Разработка этого препарата стала возможной благодаря внесению изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Так, вакцина может стать доступной для пациентов уже в этом году, когда поправки вступят в законную силу, заключила Скворцова.

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