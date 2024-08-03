«Разгоняюсь на трассе»: звезда «Универа» Молоховская оказалась заядлым водителем

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Актриса любит скорость на дороге, но однажды чуть не поплатилась за это собственной жизнью.

Звезда сериала «Универ» Екатерина Молоховская призналась, что любит водить машины. Больше всего она получает от этого удовольствия, когда несется по дороге на большой скорости. Об этом она рассказала 5-tv.ru на мероприятии по случаю запуска премиального бренда тревел-ивентов NEVEREND.

«Я сама езжу за рулем. Вообще я родилась в Белоруссии, очень часто езжу домой туда к своей семье и всегда за рулем. И, насколько это возможно, разгоняюсь на трассе и получаю огромное удовольствие. Если музычку классную включить, то вообще здорово», — поделилась звезда сериала «Универ».

Первым личным видом транспорта у актрисы был автомобиль Nissan Almera, потом во время учебы в университете у нее была Mazda6, а потом Молоховская перешла на BMW.

Несмотря на любовь к большой скорости, Екатерина призналась, что однажды для нее это чуть не обернулось трагедией.

Однажды, когда она ехала к своей семье, сильно разогналась на дороге зимой. Неожиданно на трассу выскочила собака. Из-за резкого торможения машину начало заносить прямо на встречной полосе. К счастью, все завершилось благополучно, но актриса тогда сильно перепугалась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Екатерина Молоховская долгое время занималась кайтсерфингом.