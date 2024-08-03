«Вступают в диалог»: Юрий Титов рассказал о нежелательном внимании поклонниц

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Иногда артист не может расслабиться и отдохнуть из-за фанаток.

Известный певец и финалист «Фабрики звезд» Юрий Титов признался, что достаточно часто сталкивается с нежелательной заинтересованностью фанатов. Чаще всего в местах для отдыха непрошеные знаки внимания оказывали женщины, переборщившие с алкогольными напитками. Об этом исполнитель рассказал в беседе с 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

Артист не скрывает, что всенародная популярность нередко приносит большие плюсы в повседневной жизни — звезду замечают, порой идут на уступки или делают комплименты. Однако, конечно, часто приходится сталкиваться и с недостатком личного пространства.

Так, когда музыкант мечтает расслабиться и отдохнуть в караоке, к нему иногда начинают приставать подвыпившие дамы. Причем некоторые почему-то стремятся уколоть Юрия.

«Как правило, женщины, которые вступают в какой-то диалог: „Где ты живешь? В каком районе? Ой, фу“. Этого мало, на самом деле. Пытаются тебя как-то задеть», — пожаловался Титов.

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