На Украине переделали памятник Ленину на Шевченко

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin

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Автором инициативы стала предприимчивая заведующая Домом культуры села Котлярка.

В селе Котлярка (Житомирская область, Украина) памятник Владимиру Ленину «модернизировали» — добавили несколько деталей, превратив его в памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Об этом сообщили представители местного издания «Общественное». Инициатива принадлежит заведующей сельским Домом культуры Татьяне Петрук.

Отмечается, что монумент был доработан еще в 2017 году в рамках закона о декоммунизации, но известно об этом стало только сейчас. Жителям Котлярки нужно было снести памятник Ленину и установить вместо него другой объект. Но из-за нехватки денег администрации пришлось выкручиваться. Тогда-то Петрук и придумала, как это дело провернуть с наименьшими затратами.

Над превращением Ленина в Шевченко около двух недель трудился местный художник Владимир Герасимчук.

Политика так называемой декоммунизации активно ведется на Украине с 2015 года, основой и стартом послужил закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно ему жители страны должны переименовывать топографические объекты, чьи названия связаны с Россией или Советским Союзом, сносить памятник и, демонтировать мемориальные доски.

После начала спецоперации РФ по защите Донбасса в 2022 году киевский режим снова заострил внимание на этом законе, и это не всегда вызывает одобрение населения.

Как писал ранее 5-tv.ru, в Одессе назревает бунт в связи с инициативой переименования 84 улиц. Согласно плану, исчезнут Думская площадь, улицы Жванецкого, Ильфа и Петрова, Пушкинская и другие, а появятся — имени 28-й бригады ВСУ, бандеровки Нины Строкатой и пособника нацистской Германии Омеляновича-Павленко.