«Это наш хлеб»: солисты группы NLO рассказали о плюсах и минусах популярности

Музыканты рассказали, как справляются с грузом ответственности.

Солисты группы NLO (расшифровывается как Not like others — «Не такие, как все») Степан Рудницкий и Евгений Шамов рассказали, в чем они видят положительные и отрицательные стороны популярности. Вопреки ожиданиям, ни один из музыкантов не заявил, что внимание зрителей его тяготит. Наоборот, оно является главной мотивацией в работе, стимулом создавать новое и достигать большего.

Исполнители поделились мыслями о своем звездном статусе в эксклюзивном интервью корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио ДВИЖ». Как отметил основатель коллектива Рудницкий, единственным недостатком известности он считает нехватку этой самой известности. Это главный вопрос, над которым трудится дуэт.

«Из минусов — ее (популярности. — Прим. ред.) пока, может быть, недостаточно… Наша популярность — это наш хлеб, какие у нее могут быть минусы! Чем мы популярнее, тем у нас больше движухи, концертов. Мы не из тех, кто жалуется, мы работаем», — подчеркнул он.

Коллега Рудницкого подтвердил его слова. Шамов добавил, что вместо размышлений о востребованности он погружается в творчество. За день до интервью он создал две аранжировки для новых композиций, и они ему понравились. Это удовольствие от собственной работы, намекнул он, куда важнее.

Степану Рудницкому 35 лет. После окончания физического факультета МГУ он шесть лет работал руководителем отдела продаж и только к 28 годам полностью посвятил себя музыке. Его коллега Евгений Шамов начал путь с победы в конкурсе ремиксов в 2010 году. Они встретились в 2016-м и работали над музыкальным проектом Stanlee, только спустя два года, после записи успешного трека под названием NLO, получили признание, в честь чего переименовали группу.

