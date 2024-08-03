Зенитчики уничтожили опорный пункт противника. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Удара боевых расчетов не избегают даже скрытые от глаз склады ВСУ.

Российские орудия С-60 группировки войск «Запад» уничтожили опорные пункты и скопление живой силу ВСУ. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) смотрите в материале 5-tv.ru.

«Были моменты, когда приходилось вперед выезжать очень близко, отстреливать. И, соответственно, FPV-ки по нам прилетали. Удача с нами, так сказать. Работаем по живой силе противника, уничтожаем склады с боевым комплектом, когда подвозят противнику. По БМП попадали. По движущейся также цели работаем», — рассказал командир расчета с позывным «Тезка».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.