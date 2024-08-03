При крушении вертолета Ми-8 в Турции пострадали трое граждан России

Три россиянина пострадали при крушении пожарного вертолета Ми-8 в Турции

Фото: Соколов Роман / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Авария произошла при тушении природного пожара в провинции Адана.

Вертолет Ми-8с, на борту которого находились пять человек, потерпел крушение в ходе тушения природного пожара в Турции. Инцидент произошел в юго-восточной провинции Адана. Несмотря на ранения, все члены экипажа выжили. Об этом заявил местный губернатор Явуз Селим Косгер на своей странице в соцсети Х.

«Во время реагирования на лесной пожар в Козане экипаж вертолета из пяти человек потерпел крушение во время забора воды из плотины Гекдере», — сообщил он.

По данным главы провинции пострадавшие были госпитализированы. Они получают необходимую медицинскую помощь в городской больнице города Адана. Эту информации подтвердили в той же соцсети представители генерального управления лесного хозяйства Турции. В ведомстве также добавили, что часть экипажа составляли россияне.

«В общей сложности пять членов экипажа, три из которых были гражданами России, находившимися на борту вертолета, выжили, получив ранения», — сказано в публикации.

Авторы публикации подчеркнули, что обстоятельства происшествия достоверно пока не выяснены. В отчете генерального управления лесного хозяйства отмечается — вертолет «потерпел крушение около 16:20 по неизвестной причине».

Ранее 5-tv.ru писал о трагедии в Нижнем Тагиле. Предположительно, из-за взрыва газовоздушной смеси обрушился жилой дом. Еще недавно проводилась проверка, ситуация не вызвала беспокойства у ревизоров, нарушений они не нашли, а здание не было признано аварийным.