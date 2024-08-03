Фото, видео: © РИА Новости / Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Балерина назвала певицу своей подругой.

Балерина Анастасия Волочкова осудила скандальное выступление певицы Глюк’oZа на концерте в Красноярске. Об этом она эксклюзивно рассказала 5-tv.ru на фестивале «Новое Радио ДВИЖ».

«Вы знаете, я дружу с Наташей, но я могу сказать, без называния имен, я не поддержу артиста, который не оказывает уважения к своему зрителю», — отметила звезда.

Себя в такой ситуации Волочкова просто не может представить.

«Я не представляю себя на пуантах в нетрезвом состоянии на сцене. Вообще-то, это невозможно. Я еще больше ценю свое искусство. Шоу-бизнес — это, знаете, когда с микрофоном да под фанеру, а на пуантах невозможно под фанеру и в пьяном виде», — сказала балерина.

Анастасия Волочкова считает, что лишь иногда можно себе позволить лишнего.

«В жизни мы можем делать все что угодно. Меня саму много раз обвиняли, что я алкоголик. Простите, я три часа каждый день в балетном зале. Я танцую по три шоу в месяц большие, а в своем доме я могу делать все, что я хочу. И здесь я сейчас пойду и выпью бокал своего любимого просекко, но я уже спела песню. Я уже отработала! После можно все, но есть артисты, которые считают, что им можно все даже без того, что они отработали. В этом и разница. Поэтому, как говорит Прохор Шаляпин, после всех этих „голых вечеринок“, пьянок и гулянок на сцене, мы с ним — святые люди», — заключила звезда.

21 июля стало известно о скандальном выступлении певицы Натальи Чистяковой, более известной как Глюк'oZa, на праздничном концерте в Красноярске. Зрители писали, что она была явно в нетрезвом состоянии. Кроме того, во время выступления знаменитость вела себя неадекватно и трогала себя за интимные места.

Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал Фадеев на скандальный концерт Глюк’оZы. В свете произошедшего, звездный продюсер решительно настроен забрать всю свою интеллектуальную собственность обратно.