Завершены поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Известно о пяти погибших детях.

Спасатели МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы на месте обрушения дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.

Также уточняется, что под завалами людей больше нет. Известно о десяти погибших, из них пятеро — дети.

В Нижнем Тагиле поисково-спасательные работы после взрыва в многоэтажном доме продолжались более суток. К разбору завалов были привлечены сотни специалистов: сотрудники МЧС, кинологи, врачи и волонтеры, а также десятки единиц техники. С места ЧП вывезли около тысячи тонн обломков.

Два подъезда многоэтажки полностью разрушены, по меньшей мере 15 квартир превратились в руины. Предварительная причина взрыва — хлопок газовоздушной смеси из-за неисправности газового оборудования.

Эксперты сейчас оценивают степень повреждения конструкций уцелевшей части дома. Жильцов в квартиры пока не пускают, для них организован пункт временного размещения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что троих детей обнаружили под завалами дома в Нижнем Тагиле.