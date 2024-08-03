Байден пригрозил Нетаньяху последствиями в случае дальнейшей эскалации в регионе

Axios: США пригрозили оставить Нетаньяху без помощи при новом шаге к эскалации

Фото: Reuters / Ahmad Al-Kerdi

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Президент США выразил недовольство убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

В случае очередного провоцирования эскалации на Ближнем Востоке Израиль может лишиться помощи США. Об этом американский президент Джо Байден предупредил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

«Байден предупредил Нетаньяху, что если тот снова пойдет на эскалацию, то ему не следует рассчитывать на помощь США», — говорится в публикации.

Также Байден выразил недовольство убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании через неделю после того, как президент США и премьер Израиля обсудили условия по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа.

О смерти Исмаила Хании стало известно 31 июля. Он погиб в результате ракетного удара по его резиденции в Тегеране. По другой версии, политик был убит при дистанционной активации бомбы, заложенной в здании еще два месяца назад агентами израильской разведки «Моссад».

Хания был одним из главных политических лидеров ХАМАС. Он отвечал за дипломатию, в том числе за переговорный процесс по сектору Газа.

Непосредственно перед ликвидацией Хании Израиль нанес удар по ливанскому Бейруту, заявив, что целью обстрела был командный пункт «Хезболлы». В результате четверо граждан Ливана погибли, более 70 пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аятолла Хаменеи отдал приказ атаковать Израиль в ответ на убийство Хании.