Мужчина на электровелосипеде сбил девочку на самокате в Москве

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Десятилетнего ребенка госпитализировали с травмами.

Мужчина на электровелосипеде сбил девочку на самокате на проспекте Вернадского в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Уточняется, что пострадавшего десятилетнего ребенка госпитализировали с травмами.

Виновника происшествия задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В середине июля в Москве впервые конфисковали электросамокат за нетрезвую езду и наезд на пешехода. Ответчиком по делу стал студент, который, управляя электросамокатом в пьяном виде, сбил пожилую женщину. Суд постановил изъять транспортное средство в собственность государства и лишил нарушителя права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 18 месяцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума решила обуздать лихачей на электросамокатах. Предполагается, что за езду в пьяном виде придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей. Столько же — за отказ от медосвидетельствования. Также самокатчиков будут наказывать рублем за превышение скорости, помехи пешеходам на тротуаре и транспорт тяжелее 35 килограммов. А за причинение вреда здоровью можно будет и вовсе лишиться права вождения на два года.