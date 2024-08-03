Семью вундеркинда Алисы Тепляковой силой выселяют из арендованной квартиры

Фото: скриншот с сайта: YouTube / Учимся с Алисой

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Отец гениальной девочки пожаловался на собственника жилья, который в одностороннем порядке расторг договор.

Семью москвички Алисы Тепляковой, которая в девять лет стала студенткой психологического факультета МГУ имени Ломоносова, выселяют из съемной квартиры. Об этом сообщил папа гениальной девочки Евгений в своем влоге.

Отец большого семейства, в котором растут восемь детей, рассказал, что в их квартире выломали двери. Самого Теплякова в этот момент дома не было, а его беременная девятым ребенком супруга вызвала полицию, однако та якобы не приехала.

«Мы живем, никого не трогаем, а у нас выламывают двери, нам угрожают… Полиция не едет. Мне бы хотелось, чтобы на это сообщение отреагировала прокуратура РФ. Можете считать это официальным обращением к генеральному прокурору РФ», — заявил Тепляков.

Позднее он уточнил, что двери в квартиру выломал собственник жилья, который решил в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды и выселить квартирантов. При этом мужчина, по словам Теплякова, оказывает давление на правоохранительные органы.

«Представители полиции говорят, что силой выгонят нас из законно арендованного помещения, за которое мы платим 90 тысяч рублей в месяц. Многодетная семья снимает детям квартиру на последние средства, а собственник в одностороннем порядке решает, что он может сломать дверь в квартиру, не обращаясь в суд», — пожаловался Тепляков.

О причинах выселения и конфликта с собственником жилья отец гениальной девочки не рассказал.

В июне Тепляков сообщил, что отправляет в университет еще одного своего ребенка-вундеркинда — восьмилетнюю Лейю. До этого студентом в восемь лет стал его сын Хеймдалль.

Старшая дочь Алиса в 2021 году прославилась на всю страну после того, что в девять лет поступила в МГУ на факультет психологии. Позже девочку отчислили. В июле этого года Алиса отметила 12-летие.

Тепляков утверждает, что разработал эффективную авторскую методику для более быстрого прохождения всей школьной программы, благодаря которой дети уже в семь-восемь лет могут сдавать ЕГЭ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что университет «Синергия» хочет подать в суд на отца Алисы Тепляковой.