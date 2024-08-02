Фото, видео: Instagram* / woooojin0408; 5-tv.ru

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Звезда мирового уровня впервые привез в Россию свое уникальное музыкальное шоу.

Южнокорейский певец Kim WooJin во время концерта в Петербурге спел на русском языке. Видео с выступления поп-звезды, собравшего в клубе А2 огромное количество поклонников, появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как Kim WooJin начинает без сопровождения музыки исполнять песню «Комета» российского певца JONI, и ее тут же подхватывают зрители.

Kim WooJin впервые приехал в Петербург с сольным концертом. Экс-участник популярной группы Stray Kids привез свое уникальное музыкальное шоу, которое обещает стать одним их самых ярких культурных событий лета.

На старте сольной карьеры в июле 2021 года Kim WooJin покорил сердца миллионов поклонников по всему миру своим дебютным синглом Still Dream. Запоминающийся голос и яркие сценические выступления исполнителя привлекают к нему все больше почитателей.

Приезд южнокорейской поп-звезды в Северную столицу наглядно опровергает мифы западной пропаганды об изоляции России, в данном случае культурной. Российские концертные площадки и зрители не утратили своей привлекательности и ценности в глазах самых популярных мировых исполнителей.

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