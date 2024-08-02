Самолет Utair из Еревана экстренно сел в Астрахани

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Причиной ЧП стало срабатывание индикации датчика двигателя.

Рейс авиакомпании Utair, следующий из Еревана в Москву с 240 пассажирами на борту, совершил экстренную посадку в аэропорту Астрахани. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Уточняется, что причиной стало срабатывание индикации датчика двигателя. Командир экипажа принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту — в Астрахани — для прохождения дополнительной технической проверки.

На днях самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Москвы в Уфу, совершил экстренную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Тогда причиной стало срабатывание датчика задымления заднего отсека. На земле при осмотре воздушного судна следов возгорания выявлено не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет, летевший из испанского Мадрида в столицу Уругвая с 300 пассажирами на борту попал в зону сильной турбулентности и совершил экстренную посадку в Бразилии. В результате жесткого приземления пострадали по меньшей мере 30 человек.