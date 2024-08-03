В финале по женскому боксу на Олимпиаде могут сойтись два трансгендера*

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Уже две спортсменки проиграли в поединках трансгендерам*.

На Олимпийских играх в Париже разгорелся громкий скандал — две спортсменки, принимающие участие в женских соревнованиях по боксу, оказались трансгендерами*. Подробности истории, что намерен делать МОК и реакция мирового сообщества — в материале 5-tv.ru.

Как мужчины попали в соревнования по боксу среди женщин?

30 июля Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил, что боксерши Иман Хелиф и Линь Юйтин примут участие в женских соревнованиях на Олимпиаде в Париже. В прошлом году две эти «спортсменки» были отстранены от Чемпионата мира по боксу, поскольку не смогли пройти гендерные тесты. По результатам анализов в их организмах были обнаружены XY-хромосомы и повышенный тестостерон.

В МОК же заявили, что у них нет никаких проблем с участием в соревнованиях трансгендеров*. Комитет продолжает игнорировать заявления о несправедливости — как мужчины могут бороться за медали с женщинами?

Две боксерши проиграли трансгендерам* на Олимпиаде

1 августа мир облетели шокирующие кадры с парижской Олимпиады — на них итальянская боксерша Анджела Карини сдалась на 46-й секунде поединка 1/8 финала. Она получила два удара в нос от Иманы Хелиф и заявила, что не может терпеть такую сильную боль. Позже покинувшая ринг боксерша подчеркнула, что устраивать соревнования между женщинами и трансгендерами* несправедливо. Карини также объявила, что намерена завершить спортивную карьеру из-за случившегося на Олимпиаде.

Аналогичная ситуация повторилась и 2 августа — Линь Юйтин из Тайваня билась с Ситорой Турдибековой из Узбекистана, последняя проиграла с разгромным счетом 5:0. Впрочем, шансов у нее изначально не было — ведь против нее выпустили мужчину, в котором бурлил тестостерон.

Реакция МОК на осуждения из-за боев женщин с мужчинами

На пресс-конференции 2 августа глава МОК Марк Адамс заявил, что «со вчерашнего дня мы (члены комитета — Прим.ред.) занимаемся безопасностью этих двух спортсменок, идет масса оскорблений в их адрес из-за дезинформации». По его словам, организаторы Олимпиады находятся «в тесном контакте со спортсменками и их окружением».

Несмотря на массу критики, в МОК лишь в очередной раз подчеркнули, что не намерены менять свои взгляды и позволяют боксершам-трансгендерам* продолжить участие в соревнованиях с женщинами.

Реакция мира на бой женщин с трансгендерами*

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Олимпиада в Париже становится «жертвой псевдолиберальных проявлений, которые граничат с извращениями». Спикер Кремля лишь выразил сожаления по поводу происходящего.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя журналистам отказ боксерши Карини от боя с провалившей гендерный тест соперницей, заявила, что спортсменов с мужскими данными нельзя допускать к участию в женских соревнованиях. Мелони отметила, что с учетом обнаруженного в крови представительницы Алжира уровня тестостерона поединок с самого начала был нечестным.

Популярная британская писательница, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг назвала позором бой трансгендеров* с женщинами. По ее словам, парижская Олимпиада «навсегда запятнана жестокой несправедливостью, учиненной по отношению к Карини».

В результате, МОК, несмотря на протесты и откровенно негативную реакцию мирового сообщества, намерен позволить боксершам-трансгендерам* продолжить участие в соревнованиях. Вероятно, впервые в истории в финале по женскому боксу сразятся двое мужчин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организаторы Олимпиады в Париже перепутали флаги России и СССР.

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