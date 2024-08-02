«Работайте, братья»: SHAMAN раскрыл секрет успешной карьеры

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

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Какой совет дал заслуженный артист РФ?

Упорство и одержимость профессией помогут достичь успеха в карьере. Об этом завил заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN.

«Одержимость, упорство. Потому что это вот то слово, которое меня реально характеризует», — заявил SHAMAN на VK Fest 2024 в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru.

По его мнению, фанатизм нужен человеку, чтобы не терять веру в себя. Что-то в человеке, по мнению Ярослава Дронова, должно говорить: «Нет, все равно иди».

«Поэтому, работайте, братья», — резюмировал автор и исполнитель песен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN анонсировал премьеру этно-оперы «Князь Владимир» со своим участием. Он отметил, что зрители смогут увидеть масштабное представление уже через шесть месяцев, в 2025 году.