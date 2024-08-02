Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Горожане возмущены решением переименовать улицы времен российской империи, а также названные в честь известных одесситов.

В Одессе назревает социальный взрыв такой силы, что России не нужно будет освобождать город от гнета киевского режима — «ключи» от него одесситы с радостью отдадут сами. Об этом пишет EADaily.

Терпение горожан готово было вот-вот лопнуть из-за действий сотрудников ТЦК, против которых местные жители развернули настоящую партизанскую войну, ежедневно сжигая их машины. Однако инициатива по переименованию 84 улиц грозит стать той самой последней искрой, за которой полыхнет открытое противостояние одесситов с силовиками.

Жители города шокированы и возмущены идеей Одесской областной администрации переименовать улицы времен царской России, а также названные в честь известных одесситов. Местные жители говорят, что их знаменитый на весь мир город хотят попросту «обнулить».

Так, с карты города исчезнут историческая Думская площадь, улицы Бабеля, Жванецкого, Ильфа и Петрова, Паустовского, Пушкинская, Бунина. Зато появятся улицы имени 28-й бригады ВСУ, бандеровки Нины Строкатой, городского головы Павла Зеленого, «отличившегося» жестокими еврейскими погромами 1905 года, а также предателя и пособника нацистской Германии Омеляновича-Павленко.

Против переименования улиц выступил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он заявил, что город под предлогом «деколонизации» хотят заставить отказаться от всего, что сделало его мировым брендом.

В свою очередь одесситы уже прямо называют оккупантами пришедших к власти в регионе рогулей (презрительное прозвище недалеких сельских жителей — Прим. ред.) и ждут прихода России. Об этом свидетельствуют комментарии к происходящему в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Одессе решили снести памятник Александру Пушкину, установленный в 1889 году на пожертвования горожан и ставший вторым монументом поэту, появившимся в Российской империи (первый — в Москве).