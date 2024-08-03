В Петербурге началась торговля арбузами и дынями

Фото, видео: 5-tv.ru

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В этом году отмечается рост цен.

В Петербурге открыли сезон арбузов и дынь. В городе заработало почти сто официальных уличных точек. А вместе с ними — и нелегальные. Бахчевые развалы появляются не в самых подходящих местах.

Где покупать ягоду точно нельзя, а где можно? Как понять, что продавец добросовестный и насколько выросли цены за год? Все подробности — у корреспондента «Известий» Юлии Майдановой.

— Вот так вы продаете арбузы разрезанные тут же пыль летит с дороги? А можно документы посмотреть?

— Нет, нет документов.

Продавец не скрывает — рейдов не боится — говорит, арбузы разбирают быстро, проверять никто не успевает. Не распугивать торговцев камерами просят и местные жители — это их любимая точка.

«Это, можно сказать, предпринимательство мелкой ерунды. Ничего страшного в этом нет, людям надо как-то жить», — говорит местный житель Андрей Пашинцев.

Здесь же с документами все в порядке.

— Скажите, пожалуйста, а почему в открытом виде продаете ведь пыль же летит с дороги?

— Это на витрине.

— А эти не продаете?

— Да. Это чтоб товар виднее было.

Эксперты рекомендуют покупать арбузы только в официальных точках. У продавца должна быть медицинская книжка, документы на товар, из которых можно узнать, откуда привезена партия, информация о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. И по требованию покупателя он обязан все это предоставить. Ягоды должны быть накрыты тентом, лежать на стеллажах, и продаваться с прилавка.

«Это может происходить даже с прицепов, которые, как мы знаем, которые ставятся по обочинам дорог. Арбузы и дыни, которые с них продаются, могут впитывать соль тяжелых металлов...» — предупреждает Антон Недзвецкий, член Общественного совета при Роспотребнадзоре, руководитель Московского общества защиты прав потребителей.

Отравление нитратами, по словам экспертов, встречается редко. Чаще покупатели получают расстройство желудка из-за нарушения правил хранения арбузов.

«Если тут звонкий звук, значит он — хороший, а если стучишь, и он немножко притуповатый, такой заглушенный звук — он уже не хороший такой арбуз», — рассказывает Алевтина Вердиева.

А вот место, где он вырос, не всегда и опытный продавец определит на глаз.

Сейчас на прилавках, в основном, наши арбузы — крымские, астраханские, дагестанские. По внешним признакам не понять, какой откуда. Сразу видно иранца, но продавцы говорят — это на любителя, таких немного. Сейчас везти арбузы из-за границы нет смысла. Отечественные в самом соку. И особенно рекомендуют дагестанскую ягоду.

«Конечно, наши астраханские! Все наше любим», — говорит местная жительница по имени Зинаида.

«Из Ставрополья, Ростов, Краснодарский край. Думаю, у нас в Ленобласти еще не выращивают, если только на химии. Турецкие, иранские, честно говоря, не пробовала, а потом, я думаю, это дорого», — отмечает другая жительница Наталья Дмитриева.

Покупатели у киосков некоторое время тратят на раздумья, глядя на цены — 60-70 рублей за килограмм. По сравнению с августом прошлого года бахчевые подорожали на 34%.

«Цены высокие. Я не знаю, почему. Скорее всего, коммерция работает, им надо денег много», — жалуется Виктор Савельев.

«По сравнению с прошлым годом дороже, конечно, в два раза почти, но сейчас, надеюсь, что все-таки сезон начнется и уже будет подешевле», — отмечает Олеся Филлипова.

Импортных ягод на прилавках меньше на 20%, собственный урожай в этом году — хороший, говорят производители, и уже заявляют, что цены будут снижаться в ближайшие недели.