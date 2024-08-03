Песков раскрыл детали одного из самых масштабных обменов заключенными

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Ильин; 5-tv.ru

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Основные переговоры велись между ФСБ и ЦРУ.

Сегодня спикер Кремля Дмитрий Песков раскрыл детали работы по подготовке обмена заключенными. По словам пресс-секретаря президента, в числе россиян, вернувшихся домой были сотрудники ГРУ и группы «Альфа».

«Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. До этого они не знали, что они русские... они по-русски не говорят. Путин их поприветствовал по-испански. Он сказал buenas noches. Это, кстати, слышно на камере на съемках. Когда эти нелегалы сидели в тюрьме, они были лишены возможности постоянно видеть своих детей. ...была реальная угроза... лишения родительских прав», — отметил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Песков высказался о сроках завершения конфликта на Украине: «9 мая наступит». Для этого, подчеркнул спикер Кремля, много наших ребят рискуют своими жизнями.