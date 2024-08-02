Посол РФ открыл в Словакии выставку, посвященную истреблению цыган в годы войны

Фото: Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации / mid.ru

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Историки до сих пор не могут установить, сколько цыган погибло в эти страшные годы.

Российский посол в Словакии Игорь Братчиков принял участие в открытии выставки «Цыганская трагедия» в городе Банска-Быстрица, посвященной Дню памяти холокоста цыган.

«Эта выставка — повод вспомнить трагедию, которую мир пытается не замечать. Историки до сих пор не могут точно установить, сколько цыган погибло в годы Второй мировой войны. По разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона, в том числе от 200 до 500 тысяч цыган из Советского Союза», — отметил Братчиков в своей речи.

Российский дипломат напомнил, что в гитлеровской Германии были приняты так называемые «Нюрнбергские законы», согласно которым еврейский и цыганский народы подлежали уничтожению. В Освенциме, Майданеке, Бухенвальде и других концлагерях людей убивали только за то, что они были цыганами.

Также Братчиков отметил значимую патриотическую роль цыган, которые в рядах Красной Армии и партизанских отрядах боролись против гитлеровских оккупантов наравне с представителями других народов СССР. Среди цыган были артиллеристы, кавалеристы, пехотинцы, летчики. Одиннадцать из них удостоились звания Героя Советского Союза, многие стали кавалерами боевых орденов и медалей.

День памяти о геноциде цыганского народа отмечается в мире 2 августа. В годы Второй мировой войны нацисты и их пособники убили более четверти всех европейских цыган. Огромный урон понесла и цыганская община СССР.

Ко дню поминовения тех страшных событий Московский совет цыган подготовил для экспонирования в Словакии фотодокументальную выставку «Цыганская трагедия», состоящую из двух тематических блоков — «Цыгане-жертвы геноцида» и «Цыгане в борьбе за Родину».

Выставка открылась 2 августа в Музее Словацкого национального восстания в Банска-Быстрице в рамках памятной акции «Не забываем», организованной под патронатом премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Карелии направили в суд заявление об установлении факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.