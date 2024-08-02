Смелый выбор: новая стрижка Григория Лепса рассмешила поклонников

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Ходят слухи, что к обновлению имиджа артиста приложила руку его 18-летняя избранница.

Заслуженный артист России Григорий Лепс решил кардинально сменить образ, сделав молодежную стрижку. Певец выбрил часть головы, оставив волосы только наверху.

Новое амплуа Лепса вызвало неоднозначную реакцию у поклонников. Одни были шокированы смелым решением кумира сменить имидж, считая стрижку неудачной и не особо подходящей его образу.

Другие, наоборот, были в восторге от свежего и бодрого вида Лепса, отмечая, что он выглядит отдохнувшим. Некоторые даже предположили, что к обновлению имиджа певца приложила руку его молодая возлюбленная, 18-летняя Аврора Киба.

В начале июня на музыкальной премии Лепс ошарашил публику тем, что появился на ковровой дорожке в компании молодой и красивой девушки. На вопрос, кто же эта спутница, певец сообщил, что эта его невеста, но пока заветного «да» она не сказала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лепс улетел на отдых вместе с 18-летней невестой.