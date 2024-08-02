Пусть Омаров бесится: Бородина показала видео утренних объятий с новым ухажером

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; Instagram* / @borodylia; 5-tv.ru

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Телеведущая откровенно дала понять, что с личной жизнью у нее все в порядке.

Телеведущая Ксения Бородина нанесла ответный удар бывшему супругу Курбану Омарову, который недавно детально «освещал» в соцсети собственную свадьбу с молодой избранницей.

Звезда «Дома-2» в личном блоге опубликовала видео, на котором нежится в объятиях нового ухажера. Причем происходит это, по всей видимости, после совместно проведенной ночи, так как видео сопровождается комментарием «Доброе утро» и довольным смайликом.

Лицо нового избранника Бородина не засветила. В кадре видна только его атлетическая спина и счастливое лицо самой 41-летней телезвезды с наклеенными на нем омолаживающими патчами.

На днях Бородина пришла на вечеринку своей подруги Кати Жужи в компании участника шоу о выживании Николая Сердюкова. Слухи о симпатии между телеведущей и молодым человеком появились после того, как в последнем выпуске телепроекта Бородина отдала ему право на иммунитет во время голосования.

При этом поклонники Бородиной уверены, что Сердюков преследует меркантильные цели и хочет за счет романа со знаменитостью пропиарить себя. К слову, на проекте он проявил себя не лучшим образом, неоднократно оказываясь в центре скандалов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина вспомнила своего возлюбленного — погибшего в аварии много лет назад солиста группы «Динамит» Леонида Нерушенко.

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