Российского сенатора Дмитрия Савельева заподозрили в организации убийства

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Члена Совфеда уже лишили неприкосновенности.

Члена Совета Федерации России Дмитрия Савельева заподозрили в причастности к организации убийства. Об этом 5-tv.ru сообщил знакомый с ситуацией источник.

«В полном соответствии с действующим законодательством Генпрокурор России Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с представлением о лишении неприкосновенности сенатора Российской Федерации Савельева Дмитрия Владимировича в связи с установлением его причастности к организации убийства», — рассказал собеседник.

Сотрудники прокуратуры задержали Савельева на выходе с заседания Совета Федерации.

Сенатор Савельев пытался организовать убийство за 100 тысяч долларов

По информации источника 5-tv.ru, сенатор летом 2023 года решил организовать убийство мужчины, который находился в местах лишения свободы за хищение средств общества. За убийство Савельев был готов предоставить вознаграждение в виде 100 тысяч долларов США. Исполнением преступления должен был заняться экс-сотрудник ФСИН, но в последний момент он отказался и обратился в ФСБ.

Спецслужбы провели инсценировку убийства, за которую Савельев действительно передал деньги. Личный помощник сенатора подтвердил, что получил десять миллионов рублей и обменял их на валюту, после чего средства были переданы исполнителю убийства. При этом помощник об организации преступления Савельевым не знал.

В ходе расследования дела правоохранители получили ряд доказательств причастности Савельева: показания потерпевшего, аудиозаписи встреч обвиняемых, обнаруженная в телефоне одного из них переписка с сенатором, подтверждающая причастность к совершению преступления.

Чем известен сенатор Савельев

Дмитрий Савельев занимал должность генерального директора (президента) ОАО «АК «Транснефть», избирался депутатом Законодательного Собрания Нижегородской области, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации третьего созыва.

В сентябре 2016 года был наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя правительства Тульской области. 23 сентября 2021 года Савельева наделили этими полномочиями на второй срок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сына экс-судьи Кондрата приговорили к 20 годам колонии по делу об убийстве.