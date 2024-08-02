«Прицельный удар»: Захарова назвала терактом удар ВСУ по рынку в Донецке

Захарова: удар дрона ВСУ по рынку в Донецке — это теракт против мирных жителе

Фото: © РИА Новости / Антон Вергун

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В результате атаки дрона-камикадзе ранения получили семь человек.

Удар дрона-камикадзе ВСУ по рынку в Донецке, в результате которого пострадали семь человек, — это теракт киевского режима против мирных жителей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Прицельный удар. По людям. Из года в год киевский режим проводит теракты против гражданского населения. И вот на этот терроризм против мирных жителей и дает деньги и технику Вашингтон, который также из года в год делает заявления о „правах человека и борьбе с терроризмом“», — написала она в своем Telegram-канале.

Дипломат добавила, что реакции на новый акт терроризма от так называемых «правозащитников» как обычно не последует, а «эксперты» снова «не смогут» установить направление удара.

Украинские боевики атаковали рынок в западной части Донецка — единственное место в районе, где местные жители могут купить продукты и товары обихода. Удар пришелся в скопление людей, семеро из них получили ранения и были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате удара украинского дрона-камикадзе по Горловке Донецкой народной республики (ДНР) вагоновожатая трамвая получила ранения.