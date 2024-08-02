«Пуля попала мне в голову»: сын Джигарханяна едва не погиб в США

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В каком состоянии он сейчас находится?

Пасынок покойного актера Армена Джигарханяна — Степан — получил пулевое ранение в Лас-Вегасе. Об этом наследник артиста сообщил в беседе с изданием «МК».

По его словам, неизвестные на проезжающей машине совершили в его сторону два выстрела.

«Это произошло на улице. Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной», — ответил Степан.

Медики оказали Степану первую помощь, жизненно важные центры оказались не задеты, поэтому сейчас Джигарханян-младший находится дома.

Степан уже долгое время живет на две страны: часть времени он проводит в России, другую — в Америке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что известный актер театра и кино Армен Джигарханян последние годы жизни планировал провести в США, но не успел. Его бывшая жена Татьяна Власова вспоминала, что в последние годы своей жизни, он был очень внушаемым и совершал странные поступки.